L’ironia di Glasner su Kostic | «Sì | è già pronto per l’Italia…» – VIDEO

Leggi su calcionews24

(Di sabato 6 agosto 2022) L’allenatore dell’Eintracht Francoforteha risposto con ironia alle domande sulla possibile partenza diverso la Juve Oliverpiuttosto ironico nel rispondere in conferenza stampa alle domande sue sul possibile trasferimento alla Juve. Ecco le sue parole:– «La sua ultima partita qui? Sì, è chiaro che siaperLa sua sostituzione è stata fatta perché così sarà al top della forma la prossima settimana in Italia…Lui è arrivato in ritardo e non è ancora al meglio, sarà al meglio contro il Real Madrid in Supercoppa Europea». L'articolo proviene da Calcio News 24.