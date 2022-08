Libia, l'Onu inchioda l'Italia: ha violato l'embargo di armi (Di sabato 6 agosto 2022) Nello Scavo, inviato di Avvenire, è uno dei pochi giornalisti Italiani " assieme, tanto per far nomi, a Francesca Mannocchi, Nancy Porsia e Sergio Scandura, che la Libia conosce come le proprie tasche. Leggi su globalist (Di sabato 6 agosto 2022) Nello Scavo, inviato di Avvenire, è uno dei pochi giornalistini " assieme, tanto per far nomi, a Francesca Mannocchi, Nancy Porsia e Sergio Scandura, che laconosce come le proprie tasche.

Avvenire_Nei : Petrolio e migranti: l'asse con la Libia che fa il gioco della Russia - pepo1913 : RT @scandura: Un 16enne del Mali è morto. Era tra i Naufraghi in fuga dagli 'orrori inimmaginabili della Libia' (cit. ONU) salvati da #Oce… - Monicanpl : Scappava dagli orrori della Libia per dirla con l’Onu. - 69Massy : @SalamidaFabio Il #blocconavale si potrebbe nascondere dietro ad un embargo ONU sulle armi alla Libia 19 FEB 2020 - nouba1971 : RT @scandura: Un 16enne del Mali è morto. Era tra i Naufraghi in fuga dagli 'orrori inimmaginabili della Libia' (cit. ONU) salvati da #Oce… -