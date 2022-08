L’ex talento della Fiorentina oggi lavora come escort: arrestato con l’accusa di aver rapinato un cliente (Di sabato 6 agosto 2022) Idriss Ben Moussa è stato arrestato lo scorso agosto con l’accusa di aver rapinato il suo cliente, tentando di scappare con un Rolex, circa 500 euro in contanti e delle cuffie dell’iPhone. Processato per direttissima, è tornato libero su richiesta della Procura. Ai più il suo nome non dirà nulla, ma Ben Moussa – che oggi ha 21 anni – è stato una giovane promessa della Fiorentina. Ha indossato la maglia della Viola nell’Under 17, giocando da seconda punta. Un’esperienza durata appena un anno, poi lo stop con il calcio. oggi il giovane lavora come escort a pagamento, è iscritto sul sito “Megaescort.info”, come riporta il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 6 agosto 2022) Idriss Ben Moussa è statolo scorso agosto condiil suo, tentando di scappare con un Rolex, circa 500 euro in contanti e delle cuffie dell’iPhone. Processato per direttissima, è tornato libero su richiestaProcura. Ai più il suo nome non dirà nulla, ma Ben Moussa – cheha 21 anni – è stato una giovane promessa. Ha indossato la magliaViola nell’Under 17, giocando da seconda punta. Un’esperienza durata appena un anno, poi lo stop con il calcio.il giovanea pagamento, è iscritto sul sito “Mega.info”,riporta il ...

fattoquotidiano : L’ex talento della Fiorentina oggi lavora come escort: arrestato con l’accusa di aver rapinato un cliente - louisofmylife_ : l’unico difetto di Louis tomlinson è la sua ex casa discografica di merda che non ha saputo gestire e promuovere al… - Sneijderismo : RT @GiuliaLoglisci_: ????Per staff tecnico e dirigenza l’incontro sul campo con #Asllani è stato un vero e proprio colpo di fulmine. Può rico… - Sneijderismo : RT @InterHubOff: ?????? Per staff tecnico e dirigenza l’incontro sul campo con Asllani è stato un vero e proprio colpo di fulmine. Può ricopr… - biscone69 : RT @InterHubOff: ?????? Per staff tecnico e dirigenza l’incontro sul campo con Asllani è stato un vero e proprio colpo di fulmine. Può ricopr… -

Tel chi De Ketelaere. il nuovo Messi(a) del calcio. ... il portoghese non avrebbe fatto rimpiangere l'ex Presidente ... L'ennesimo grande calciatore della lista dell'ormai mitico costo zero ...grande necessità di cedere in fretta il loro più grande talento, ... L'attrice Anne Heche in condizioni critiche dopo un incidente ... è salita alla ribalta alla fine degli anni '80 con l'... Clint Eastwood è Mike Milo, un anziano allevatore di cavalli ed ex gloria del ... Jadin è un giovane ragazzo di talento, attaccato dai suoi ... Goal.com ... il portoghese non avrebbe fatto rimpiangerePresidente ...'ennesimo grande calciatore della lista dell'ormai mitico costo zero ...grande necessità di cedere in fretta il loro più grande, ...... è salita alla ribalta alla fine degli anni '80 con'... Clint Eastwood è Mike Milo, un anziano allevatore di cavalli edgloria del ... Jadin è un giovane ragazzo di, attaccato dai suoi ... Ryo Miyaichi, l'ex talento dell'Arsenal finito nel dimenticatoio