Letta sigla gli accordi con Ev-Si e Di Maio | uniti contro destre

(Di sabato 6 agosto 2022) AGI - Un accordo a più punte, e più programmi, per battersi ad armi pari"le". In uno dei sabati più caldi dell'anno Enricovede prima i leader di Europa Verde e Sinistra italiana, poi Luigi Die Bruno Tabacci, di Impegno civico. L'esito è una alleanza elettorale, con il 20% dei collegi uninominali a disposizione del Pd assegnati a Ev-Si e con Impegno civico. Chiuso il quadro delle alleanze "rimbocchiamoci le maniche e andiamo in giro per il Paese a convincere gli italiani" tira le somme in serata il leader dem. "Un patto per la Costituzione. L'intesa con Europa Verde e Sinistra Italiana è per difendere la Costituzione. Siamo diversi ma sappiamo che le nostre divisioni alle elezioni potrebbero, con questa legge elettorale maggioritaria, dare alleil potere di ...