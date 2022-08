Letta ha raggiunto l’accordo con Di Maio: “C’è un’intesa” (Di sabato 6 agosto 2022) Letta ha incontrato Di Maio quest’oggi. L’ex capo politico del M5s ha raggiunto l’accordo con il segretario dem dopo l’intesa raggiunta poco prima con Sinistra Italiana e Verdi. Nel pomeriggio infatti è arrivato l’ok per l’ingresso coalizione di centrosinistra che si allarga al fine di contrastare il centrodestra alle prossime elezioni del 25 settembre. L’intesa L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Renzi commenta l’incontro tra Zingaretti e Di Maio Vertice sulla prescrizione il 9 gennaio Di Maio parla di risultato storico per la vittoria dei sì Audizione del ministro Di Maio sul Bilancio 2021 Di Maio elogia il Gp del Made in Italy Di Maio ... Leggi su webmagazine24 (Di sabato 6 agosto 2022)ha incontrato Diquest’oggi. L’ex capo politico del M5s hacon il segretario dem dopo l’intesa raggiunta poco prima con Sinistra Italiana e Verdi. Nel pomeriggio infatti è arrivato l’ok per l’ingresso coalizione di centrosinistra che si allarga al fine di contrastare il centrodestra alle prossime elezioni del 25 settembre. L’intesa L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Renzi commenta l’incontro tra Zingaretti e DiVertice sulla prescrizione il 9 gennaio Diparla di risultato storico per la vittoria dei sì Audizione del ministro Disul Bilancio 2021 Dielogia il Gp del Made in Italy Di...

petergomezblog : Elezioni, la diretta – Raggiunto l’accordo tra Pd, Sinistra e Verdi. Letta: “Intesa necessaria, come quella con Azi… - TgLa7 : #Letta: 'Raggiunto accordo elettorale tra #Pd, #EuropaVerde e #SinistraItaliana. Intesa necessaria per no a un governo di destra-destra' - Adnkronos : Accordo elettorale raggiunto tra #Pd, #SinistraItaliana e #Verdi. - News24_it : Elezioni, la diretta - Accordo tra Pd, Sinistra e Verdi: a loro 20% dei seggi. Letta chiude intesa anche con Di Mai… - paolo_r_2012 : Elezioni, la diretta – Accordo tra Pd, Sinistra e Verdi: a loro 20% dei seggi. Letta chiude intesa anche con Di Mai… -