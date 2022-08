L’eliminazione di al-Zawahiri | una vittoria di Biden promessa agli americani

Leggi su formiche

(Di sabato 6 agosto 2022) Il 2 agosto scorso, il presidente statunitense Joeha annunciato l’uccisione di Ayman al-, il settantunenne leader di al-Qaeda, con un drone-strike della CIA, dopo mesi di sorveglianza, sia satellitare sia aerea, ma anche grazie a informatori sul posto.di al-è stata la prima operazione condotta in Afghanistan dopo il completo ritiro delle truppe statunitense dal Paese terminato alla fine dello scorso agosto. Inoltre, rientra nella politica di lotta al terrorismo jihadista dell’amministrazione, che in Afghanistan ha deciso di fare ricorso al cosiddetto over-the-horizon counterterrorism, cioè operazioni cinetiche mirate, per evitare che la nazione asiatica continui a ospitare minacce per la sicurezza nazionale statunitense, senza però avere una presenza ...