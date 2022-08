Lecce, Baroni: “Dobbiamo trovare identità: abbiamo cambiato molto” (Di sabato 6 agosto 2022) Marco Baroni, allenatore del Lecce, ha parlato in conferenza stampa dopo l’eliminazione al primo turno di Coppa Italia contro il Cittadella. Questo l’amaro commento del tecnico dei salentini: “Nel primo tempo abbiamo fatto molto bene finché abbiamo retto nel gioco. Poi c’è stata qualche difficoltà e la tenuta fisica non al top ci ha fatto disunire. Dobbiamo trovare un’identità ma è normale visto che abbiamo cambiato tanto. In questo momento c’è una condizione che non ci permette di stare tutti allo stesso livello. La squadra si è disunita dopo le sostituzioni, quando ci si disunisce si fanno errori come ad esempio nella marcatura sul gol al volo di Tounkara. Si può migliorare solo con il lavoro”. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 6 agosto 2022) Marco, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa dopo l’eliminazione al primo turno di Coppa Italia contro il Cittadella. Questo l’amaro commento del tecnico dei salentini: “Nel primo tempofattobene finchéretto nel gioco. Poi c’è stata qualche difficoltà e la tenuta fisica non al top ci ha fatto disunire.un’ma è normale visto chetanto. In questo momento c’è una condizione che non ci permette di stare tutti allo stesso livello. La squadra si è disunita dopo le sostituzioni, quando ci si disunisce si fanno errori come ad esempio nella marcatura sul gol al volo di Tounkara. Si può migliorare solo con il lavoro”. SportFace.

