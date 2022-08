L’amichevole tra Juventus e Atletico Madrid è a rischio | il motivo

Leggi su rompipallone

(Di sabato 6 agosto 2022) Lasi appresta a concludere il tour di amichevoli estive e a prepararsi per la prima giornata di Serie A, in programma a ferragosto contro il Sassuolo. L’ultima partita è prevista a Tel-Aviv, contro l’di Simeone, ma il suo svolgimento non è certo. Secondo quanto riporta Mundo Deportivo, l’escalation di violenza e di tensione tra Israele e Palestina non consentirebbero la sicurezza necessaria per giocare la partita. Nelle scorse ore, diversi missili lanciati dall’esercito israeliano hanno causato otto morti e circa cinquanta feriti tra i palestinesi.Simeone Squadra Secondo la stampa israeliana, la partita è acancellazione e nella giornata di oggi si deciderà il destino del. Intanto, il Ceo di ...