L'agenzia di rating mette l'Italia nei guai. Il ministero si ribella: "Scelta fuori luogo e inaccettabile"

L'agenzia Moody's ha comunicato la variazione dell'outlook per il rating sovrano assegnato all'Italia da «stabile» a «negativo». Sebbene il peggioramento dell'outlook, come noto, non anticipi necessariamente un imminente abbassamento del rating e segnali semmai una fase di monitoraggio che può perdurare anche per molti mesi, la decisione appare opinabile: queste le parole contenute in una nota del Mef. Pur in un momento di rallentamento congiunturale e di tensioni geopolitiche a livello internazionale, accompagnato dall'incertezza relativa alle elezioni politiche del 25 settembre, le condizioni economiche dell'Italia non giustificano tale orientamento, spiega ancora il ministero. L'elevato livello del debito pubblico Italiano a confronto con altri paesi è già ...

