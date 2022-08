L'accozzaglia di sinistra non vuole governare. Lo ammette Letta che ha perso gli occhi della tigre (Di sabato 6 agosto 2022) C’è qualcosa di buono in Enrico Letta; rispetto ad altri politici fatica a mentire e quando si rende protagonista di un giochetto politico lo dice chiaramente, mostrando la debolezza sua e di quello a cui pensa. Così non c’è da stupirsi se oggi, nell’annunciare l’accordo con sinistra Italiana ed i Verdi, dichiara che si tratta di «un accordo elettorale e non per governare». Insomma, il centrosinistra si presenta davanti agli elettori senza alcun progetto di governo ma un solo progetto elettorale. E lo ammette lo stesso segretario del partito più forte della coalizione, che tra l'altro, nel chiudere l'accordo ha dovuto concedere altri seggi agli alleati, calandosi le braghe come già fatto con Azione. Ci chiediamo a questo punto a cosa servano i restanti 50 giorni di campagna elettorale. ... Leggi su panorama (Di sabato 6 agosto 2022) C’è qualcosa di buono in Enrico; rispetto ad altri politici fatica a mentire e quando si rende protagonista di un giochetto politico lo dice chiaramente, mostrando la debolezza sua e di quello a cui pensa. Così non c’è da stupirsi se oggi, nell’annunciare l’accordo conItaliana ed i Verdi, dichiara che si tratta di «un accordo elettorale e non per». Insomma, il centrosi presenta davanti agli elettori senza alcun progetto di governo ma un solo progetto elettorale. E lolo stesso segretario del partito più fortecoalizione, che tra l'altro, nel chiudere l'accordo ha dovuto concedere altri seggi agli alleati, calandosi le braghe come già fatto con Azione. Ci chiediamo a questo punto a cosa servano i restanti 50 giorni di campagna elettorale. ...

BelpietroTweet : Il segretario dem cerca di incollare il peggio di sinistra e trasformisti. Però per fortuna c’è lo sfollavoti dei P… - CalabriaTw : Nella coalizione di sinistra volano stracci ed insulti. Sono questi i risultati di un'accozzaglia improvvisata. L'u… - LiciaRonzulli : Letta commenta l’intesa con Si-Verdi sostenendo che ‘non è un accordo per governare’. E allora a cosa serve? Ah cer… - alexfollo : @AldoSciara @the_highsparrow @EnricoLetta @europaverde_it @SI_sinistra Il partito che ci ha messo in questa situazi… - verdaglia : @AldoSciara @the_highsparrow @EnricoLetta @europaverde_it @SI_sinistra E così diventa lecito candidare 2 di Confind… -