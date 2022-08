L'accordo elettorale tra Pd, Verdi e Sinistra Italiana c'è. I 5 Stelle sono fuori (Di sabato 6 agosto 2022) Il leader dem in conferenza stampa: "Si tratta di accordi separati ma compatibili con quello di Calenda". L'intesa prevede candidature comuni nei collegi uninominali con un rapporto di 80% al Pd, e 20% a SI-Verdi Leggi su huffingtonpost (Di sabato 6 agosto 2022) Il leader dem in conferenza stampa: "Si tratta di accordi separati ma compatibili con quello di Calenda". L'intesa prevede candidature comuni nei collegi uninominali con un rapporto di 80% al Pd, e 20% a SI-

matteorenzi : L’accordo tra Pd e la sinistra radicale svela la verità: anche i dem si alleano con chi ha fatto cadere Draghi. Gli… - matteosalvinimi : “Non è un accordo per governare” confessa Letta, appena dopo aver firmato il patto elettorale coi Verdi e Sinistra… - LegaSalvini : ???? ++ #SALVINI SMASCHERA LA SINISTRA! ++ Il Capitano: “Non è un accordo per governare” confessa Letta, appena do… - GianmarioAngius : RT @scannavo: Un accordo elettorale in difesa della #Costituzione non è assurdo. @GiorgiaMeloni vuole il presidenzialismo, non può scandali… - ottovanz : RT @ItaliaVivaRoma1: L’accordo tra Pd e la sinistra radicale svela la verità: anche i dem si alleano con chi ha fatto cadere Draghi. Gli un… -