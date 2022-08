La trattativa Stato-Mafia ci fu | ma per valide ragioni Le motivazioni dell’assoluzione dei carabinieri e di Dell’Utri

Leggi su open.online

(Di sabato 6 agosto 2022) Nel 1992 itrattarono con la, ma lo fecero solo per fermare le stragi. È questa la ragione – spiegata in 2969 pagine di motiviazioni – che ha portato, il 23 settembre scorso all’assoluzione degli ex ufficiali del Raggruppamento Operativo Speciale (Ros) Mario Mori, Antonio Sabranni e Giuseppe De Donno, oltre che dell’ex senatore Marcello, disposta dalla corte d’assise d’appello di Palermo nel processo per la. In primo grado gli imputati erano stati condannati dal magistrato Alfredo Montalto in una sentenza che i giudici in appello hanno definito «incongruente». Nessuna promessa alle mafie Il secondo grado conferma – per penna dei giudici Angelo Pellino e Vittorio Anania – che delle negoziazioni avvennero, e nel loro ambito venne ...