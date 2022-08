La torta Piemontese cioccolato e pesche | senza farina | La mia nonna la faceva così!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di sabato 6 agosto 2022) Ladidei contadini appartiene a quel filone di cucina povera, che sapeva esaltare il sapore di ogni ingrediente: un solo uovo, perché erano un lusso, poco zucchero (troppo costoso un tempo), zeroo lievito (antesignana del gluten free), del burro neppure l’ombra. Cuoceva in vecchie pentole che avevano nel tempo assorbito tutti i sapori della campagna. Le sue origini affondano nella storia del Piemonte, tant’è che è nota con il suo appellativo dialettale: “Turta ad persi”. Non appena arrivava l’estate, quando i peschi regalavano frutti in abbondanza, per non sprecare nulla, la miasi metteva al lavoro. Sceglieva i più maturi, quelli che sarebbero presto stati eliminati, li riduceva a pezzettini e iniziava a preparare l’impasto. Diceva che era un atto di amore nei confronti della terra ...