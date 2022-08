La strana coppia | la trattativa tra Renzi e l’ex M5s Pizzarotti per andare insieme alle elezioni

Leggi su open.online

(Di sabato 6 agosto 2022)premier Matteosta trattando consindaco di Parma Federico. Con l’obiettivo di siglare un patto elettorale tra Italia Viva e la Lista Civica Nazionale. Che ha rifiutato la proposta Pd di confluire in un’unica lista nazionale con Luigi Di Maio e Bruno Tabacci.M5s espulso dal partito e in grado di vincere lesenza i grillini ha rifiutato la proposta di candidatura di Letta. L’AdnKronos scrive che l’intesa trasindaco parmense negli incontri avuti in questi giorni è stata immediata. I ragionamenti che si fanno, anche sondaggi alla mano, è quella di riuscire a superareil 5%. Il leader di Iv è convinto che la scelta di correre da solo possa premiare la sua forza politica. ...