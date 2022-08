La stop di Alternativa-Italexit e il blocco storico-psicologico che impedisce l’Unità

Leggi su ilprimatonazionale

(Di sabato 6 agosto 2022) Roma, 6 ago – Il “divorzio breve” traedè sintomatico dei motivi per cui, nella galassia infinita di partitini “antisistema”, non si potrà mai trovare un’Unità o quanto meno un principio federativo unitario. E vi sono due cause principali: vediamo quali., i futili motivi della separazione La premessa è che si sta osservando, in modo del tutto analitico e non fazioso, la schiera infinita di partitini almeno a parole dissidenti del sistema, prima ancora che della politica, tutt’oggi dominante in Italia. Quindi poco interessa di parteggiare per l’una o l’altra parte, specialmente in questo contesto. Lo svolgimento non può che concentrarsi sulle “due cause” che impediscono la formazione di un fronte realmente unitario contro la politica suicida che domina l’Italia da almeno ...