La sinistra schiera i cantanti contro Meloni e Salvini, ma ogni attacco è una ridicola stonatura… (Di sabato 6 agosto 2022) In tempi di promesse elettorali anche un cantante potrebbe garantire un voto. È quello che spera l’agonizzante sinistra che nel vuoto cosmico di idee, programmi e alleati da buttare nel calderone, si sta aggrappando alle lagne di chi, in assenza di tormentoni da proporre si lancia in lagnosi slogan pro Dem.Aveva iniziato Giorgia, la cantante dalle indiscusse doti vocali che sulla sua pagina Instagram si era lasciata andare ad uno sfogo che deve aver fatto ridere solo lei data la volgarità del contenuto: “Anche io sono Giorgia ma non rompo i coglioni a nessuno!”. Palese riferimento alla leader di fratelli d’Italia che con il suo “Io sono Giorgia, sono una mamma, sono cristiana” era riuscita a sfondare le vette di tutte le classifiche. Un vero e proprio tormentone di quelli che l’omonima cantante sognava probabilmente di replicare. Visto l’insuccesso rimediato si è ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 6 agosto 2022) In tempi di promesse elettorali anche un cantante potrebbe garantire un voto. È quello che spera l’agonizzanteche nel vuoto cosmico di idee, programmi e alleati da buttare nel calderone, si sta aggrappando alle lagne di chi, in assenza di tormentoni da proporre si lancia in lagnosi slogan pro Dem.Aveva iniziato Giorgia, la cantante dalle indiscusse doti vocali che sulla sua pagina Instagram si era lasciata andare ad uno sfogo che deve aver fatto ridere solo lei data la volgarità del contenuto: “Anche io sono Giorgia ma non rompo i coglioni a nessuno!”. Palese riferimento alla leader di fratelli d’Italia che con il suo “Io sono Giorgia, sono una mamma, sono cristiana” era riuscita a sfondare le vette di tutte le classifiche. Un vero e proprio tormentone di quelli che l’omonima cantante sognava probabilmente di replicare. Visto l’insuccesso rimediato si è ...

