La scomunica del Pd a Renzi e la risposta di Italia Viva: una tigre che non riesce a prendere una papera (Di sabato 6 agosto 2022) Una nota del Nazareno inaugura la guerra tra il Partito Democratico e Matteo Renzi. In un'intervista rilasciata al Corriere della Sera il leader di Italia Viva aveva detto che il veto sull'alleanza con lui era dettato da rancori e vendette personali. Evidentemente riferendosi ad Enrico Letta e al passaggio di consegne a Palazzo Chigi evocato anche durante questa campagna elettorale. La risposta del Pd arriva in una nota consegnata alle agenzie di stampa: «Oggi, forse per rosicchiare qualche margine di visibilità in più, Matteo Renzi trova il tempo e l'audacia di dare lezioni al Partito Democratico. Quello stesso partito che, prima di scappare sulla sua personale scialuppa, da segretario ha tentato di affondare lasciando macerie, lacerazioni e un 18% da guinness dei primati negativi. Non stupisce che ...

