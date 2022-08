La presenza della settima flotta Usa vicino a Taiwan (Di sabato 6 agosto 2022) Taiwan non combatterebbe da sola. Gli Stati Uniti hanno promesso aiuto attraverso le flotte del Pacifico, la base di Okinawa, in Giappone. Gli squadroni di caccia dell'aeronautica americana sarebbero in grado di raggiungere Taiwan in meno di un'ora, dando ai cinesi pochissimo tempo per infliggere all’isola i loro colpi. Okinawa ospita 32 basi Usa tra le quali quella di Kadena, dove sono schierati caccia a lungo raggio F-15, squadroni di velivoli di preallarme, petroliere per il rifornimento e aerei da trasporto inclusi Hercules e convertiplani Ospreys, preparati per attaccare qualsiasi forza che tenti di invadere Taiwan. L'isola ospita anche 20.000 marines. Inoltre, nella probabilità di un aumento della tensione, la marina statunitense avrebbe almeno un gruppo d'attacco di portaerei nel raggio d'azione, come avvenuto ... Leggi su panorama (Di sabato 6 agosto 2022)non combatterebbe da sola. Gli Stati Uniti hanno promesso aiuto attraverso le flotte del Pacifico, la base di Okinawa, in Giappone. Gli squadroni di caccia dell'aeronautica americana sarebbero in grado di raggiungerein meno di un'ora, dando ai cinesi pochissimo tempo per infliggere all’isola i loro colpi. Okinawa ospita 32 basi Usa tra le quali quella di Kadena, dove sono schierati caccia a lungo raggio F-15, squadroni di velivoli di preallarme, petroliere per il rifornimento e aerei da trasporto inclusi Hercules e convertiplani Ospreys, preparati per attaccare qualsiasi forza che tenti di invadere. L'isola ospita anche 20.000 marines. Inoltre, nella probabilità di un aumentotensione, la marina statunitense avrebbe almeno un gruppo d'attacco di portaerei nel raggio d'azione, come avvenuto ...

