La nuova promessa di Silvio Berlusconi che copia le idee di Matteo Salvini | VIDEO (Di sabato 6 agosto 2022) “Comincio con un proverbio. Una pillola al giorno leva il medico di torno”. Inizia così il VIDEO pubblicato su Instagram da Silvio Berlusconi. “Una pillola al giorno del nostro programma dovrebbe levare di torno i signori della sinistra – continua -. La pillola sono le tasse. Quando saremo al governo applicheremo una flat tax al 23%, per tutti, famiglie e imprese, per alleggerire l’oppressione fiscale, per combattere davvero l’evasione, per aumentare le entrate dello Stato”. Una flat tax. Vi ricorda qualcosa? Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Silvio Berlusconi (@SilvioBerlusconi official) La proposta di Silvio Berlusconi copiata a Matteo ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 6 agosto 2022) “Comincio con un proverbio. Una pillola al giorno leva il medico di torno”. Inizia così ilpubblicato su Instagram da. “Una pillola al giorno del nostro programma dovrebbe levare di torno i signori della sinistra – continua -. La pillola sono le tasse. Quando saremo al governo applicheremo una flat tax al 23%, per tutti, famiglie e imprese, per alleggerire l’oppressione fiscale, per combattere davvero l’evasione, per aumentare le entrate dello Stato”. Una flat tax. Vi ricorda qualcosa? Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@official) La proposta dita a...

lacittanews : Campagna elettorale all'insegna dei social per Silvio Berlusconi, che ha inaugurato una rubrica di video con cui in… - angheluruju11 : RT @romatoday: Elezioni, la nuova promessa di Berlusconi: 'Flat tax al 23% per tutti' - Flavr7 : RT @Adnkronos: #Elezioni2022, la nuova promessa di #Berlusconi: '#Flattax al 23% per tutti'. - Moixus1970 : RT @Adnkronos: #Elezioni2022, la nuova promessa di #Berlusconi: '#Flattax al 23% per tutti'. - Adnkronos : #Elezioni2022, la nuova promessa di #Berlusconi: '#Flattax al 23% per tutti'. -