La nuova campagna social di Berlusconi è con la “pillola” | “Uno al giorno dovrebbe togliere la sinistra di torno”

"Una pillola al giorno leva il medico di torno. Una pillola al giorno del nostro programma dovrebbe levare di torno i signori della sinistra. La pillola sono le tasse. Quando saremo al governo applicheremo una flat tax al 23%, per tutti, famiglie e imprese, per alleggerire l'oppressione fiscale, per combattere davvero l'evasione, per aumentare le entrate dello Stato". Lo afferma il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in un breve video messaggio diffuso sui social.

