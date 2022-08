La marcia per Alika, in 500 chiedono giustizia per il nigeriano ucciso (Di sabato 6 agosto 2022) AGI - La moglie Charity Oriakhi e tutti i parenti con una t-shirt nera e la scritta 'Justice for Alika', la comunità nigeriana in maglietta verde o bianche con l'immagine del connazionale ucciso lo scorso venerdì e in inglese la frase 'Tutti abbiamo diritto di essere vivi', la stessa impressa su uno striscione con i colori della bandiera della Nigeria: le due bande verdi (a rappresentare le foreste) e quella centrale bianca (a simboleggiare la pace). Tanta gente comune in corteo, un centinaio venuti anche da fuori le Marche, in ritardo per via del traffico da 'bollino nero'. Tra i circa 500 che hanno sfilato verso Piazza XX Settembre, qualcuno di meno secondo la questura, c'erano anche il sindaco di Civitanova Marche, Fabrizio Ciarapica, e i parlamentari dem Matteo Orfini e Fabrizio Verducci. 'Ama il prossimo tuo come te stesso', 'Le vite nere ... Leggi su agi (Di sabato 6 agosto 2022) AGI - La moglie Charity Oriakhi e tutti i parenti con una t-shirt nera e la scritta 'Justice for', la comunità nigeriana in maglietta verde o bianche con l'immagine del connazionalelo scorso venerdì e in inglese la frase 'Tutti abbiamo diritto di essere vivi', la stessa impressa su uno striscione con i colori della bandiera della Nigeria: le due bande verdi (a rappresentare le foreste) e quella centrale bianca (a simboleggiare la pace). Tanta gente comune in corteo, un centinaio venuti anche da fuori le Marche, in ritardo per via del traffico da 'bollino nero'. Tra i circa 500 che hanno sfilato verso Piazza XX Settembre, qualcuno di meno secondo la questura, c'erano anche il sindaco di Civitanova Marche, Fabrizio Ciarapica, e i parlamentari dem Matteo Orfini e Fabrizio Verducci. 'Ama il prossimo tuo come te stesso', 'Le vite nere ...

_Nico_Piro_ : Semplificando: norma generale declinata nei manuali di guerra nazionali e nelle convenzioni internazionali afferma… - Eurosport_IT : 6 Agosto 2021 - TRICOLORE IN SPALLA E SI VA A VINCERE! ???????? Antonella Palmisano compie un'altra impresa per l'atle… - ItalianAirForce : Il Centro Space Situational Awareness del Comando Operazioni Aerospaziali dell'#AeronauticaMilitare è stato attivat… - EnricaFantinell : RT @Paologlover: Renzi porto il PD al 41% per meriti esclusivamente suoi personali... Poi la Sinistra di D'Alema e Bersani invidiosa e gelo… - antonio19523 : RT @Paologlover: Renzi porto il PD al 41% per meriti esclusivamente suoi personali... Poi la Sinistra di D'Alema e Bersani invidiosa e gelo… -