(Di sabato 6 agosto 2022) L'accordo annunciato martedì tra PD e Azione è stato subito messo in discussione, per via della difficile convivenza tra Azione, Sinistra Italiana e i Verdi

Nella primadi campagna elettorale i leader invece si sono sbizzarriti nel mettere veti. ... Anche allora la sinistra era ampia e, ma Romano Prodi aveva capito che l'unica ... La litigiosa settimana dell'alleanza di centrosinistra L'accordo nel centrosinistra annunciato martedì tra Pd e Azione e Europa+ è stato subito messo in discussione, per via della difficile convivenza tra Azione, Sinistra Italiana e i Verdi.