La gioia dopo il dolore di Bianca Atzei che mostra il pancione in Senza veli

La gioia dopo il dolore di Bianca Atzei che mostra il pancione in topless (Di sabato 6 agosto 2022) "Ti abbiamo desiderato più di ogni altra cosa al mondo. Ti aspettiamo e ti daremo tutto il nostro amore", questa è la frase a corredo dello scatto pubblicato su Instagram il 21 luglio 2022 in cui Bianca Atzei annunciava di essere incinta. La cantante ora si trova in uno stato di grazia e non vede l'ora di stringere il piccolino/a tra le braccia. Da allora sia lei sia il compagno Stefano Corti, inviato de Le Iene, non mancano di condividere immagini dolcissime di quest'estate così speciale che stanno vivendo. I due avevano perso un bambino a causa di un aborto spontaneo nel 2021 e non possono che sentirsi felicissimi per quanto sta loro accadendo. Bianca osserva ogni giorno l'evoluzione della sua pancia e non nasconde di provare un'emozione difficile da descrivere. Nell'ultima immagine social lei appare davvero raggiante: l'artista ...

