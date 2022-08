La cruda verità di Draghi: l'agenda non esiste. Il Pd deve inventarsi un programma (Di sabato 6 agosto 2022) I giornalisti rimpiangeranno Mario Draghi a lungo. Perché la sua idiosincrasia ai giri di parole e ai panegirici inconcludenti (alla Conte, per intendersi) ha regalato titoli meravigliosi. Dall'«Erdogan dittatore» al «me lo trovo da solo un lavoro» fino al «se non ti vaccini, muori». Così anche nell'ultima occasione in cui il premier si è presentato alla stampa, non sono mancate chicche di crudezza. Tra le quali sicuramente la risposta alla domanda sulla fantomatica «agenda Draghi». «Non so cosa sia» ha ammesso. Salvo poi sforzarsi un po' e ipotizzare che la sua eredità possa sostanziarsi nel «mix di credibilità e risposte tempestive ai problemi». Più metodo che merito, insomma. Citando peraltro una qualità, la «credibilità», che è inscindibile dalla sua figura. Ipotizzare un'agenda Draghi senza lo ... Leggi su iltempo (Di sabato 6 agosto 2022) I giornalisti rimpiangeranno Marioa lungo. Perché la sua idiosincrasia ai giri di parole e ai panegirici inconcludenti (alla Conte, per intendersi) ha regalato titoli meravigliosi. Dall'«Erdogan dittatore» al «me lo trovo da solo un lavoro» fino al «se non ti vaccini, muori». Così anche nell'ultima occasione in cui il premier si è presentato alla stampa, non sono mancate chicche di crudezza. Tra le quali sicuramente la risposta alla domanda sulla fantomatica «». «Non so cosa sia» ha ammesso. Salvo poi sforzarsi un po' e ipotizzare che la sua eredità possa sostanziarsi nel «mix di credibilità e risposte tempestive ai problemi». Più metodo che merito, insomma. Citando peraltro una qualità, la «credibilità», che è inscindibile dalla sua figura. Ipotizzare un'senza lo ...

Mibavi1 : RT @VivoLibera: Putin getta in faccia ai governi fantoccio degli USA sparsi per il mondo la cruda verità: -I Governi occidentali che hanno… - AMariaGarreffa : RT @VivoLibera: Putin getta in faccia ai governi fantoccio degli USA sparsi per il mondo la cruda verità: -I Governi occidentali che hanno… - aseghizzi : RT @VivoLibera: Putin getta in faccia ai governi fantoccio degli USA sparsi per il mondo la cruda verità: -I Governi occidentali che hanno… - Nocavia2 : RT @VivoLibera: Putin getta in faccia ai governi fantoccio degli USA sparsi per il mondo la cruda verità: -I Governi occidentali che hanno… - freetalo : RT @VivoLibera: Putin getta in faccia ai governi fantoccio degli USA sparsi per il mondo la cruda verità: -I Governi occidentali che hanno… -

L'improbabile capriola moderata che Fratelli d'Italia vuole vendere in campagna elettorale ... arrivando il momento fatale della mitica stanza dei bottoni, lasci il passo alla cruda realtà. Ora,... Ungheresi e polacchi, e per la verità quando fa comodo anche tedeschi, francesi e frugali, votano ... UeD Davide, silenzio rotto. Ira e verità: 'Chiara Finita, colpa mia' Ed è giusto che io prenda le redini di questa storia in mano e racconti la verità a tutti voi che è ... In mezzo a cotanti se e ma, resta una certezza tanto granitica quanto cruda: la love story di ... Fortementein.com ... arrivando il momento fatale della mitica stanza dei bottoni, lasci il passo allarealtà. Ora,... Ungheresi e polacchi, e per laquando fa comodo anche tedeschi, francesi e frugali, votano ...Ed è giusto che io prenda le redini di questa storia in mano e racconti laa tutti voi che è ... In mezzo a cotanti se e ma, resta una certezza tanto granitica quanto: la love story di ... Silvia Toffanin non si nasconde più su Pier Silvio | La cruda verità dopo anni