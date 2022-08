La ballata delle balle spaziali (Di sabato 6 agosto 2022) «Quando il gioco si fa duro, i duri le sparano grosse», a pensarlo non è Putin che messo alle strette ora spara missili sempre più grossi anche su Odessa, e L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 6 agosto 2022) «Quando il gioco si fa duro, i duri le sparano grosse», a pensarlo non è Putin che messo alle strette ora spara missili sempre più grossi anche su Odessa, e L'articolo proviene da il manifesto.

faberskj : @Anila_Ballata @marcovaldo103 A parte che non ti devi agitare in questo modo e peraltro ho scritto delle cose che p… - Anila_Ballata : @faberskj Ma veramente fai?!A Milano c’è così tanta richiesta per i mono/bilocali che nemmeno riesci a prendere app… - Francescormri : La mia testa delle volte ha una ballata del dubbio - ChiaraReba : Raccolta di #poesie e #fotografie Un po’ del mio mondo Link acquisto - FJack02 : @Anila_Ballata @GiovaniliNapoli @MarzianoAnsioso @sscnapoli @ADeLaurentiis Quindi? Quelli della Roma sono delle mer… -