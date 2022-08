sportli26181512 : #Klopp, la #Fifa e il Mondiale sbagliato - DonatoLettieri8 : @GoalItalia Si va bene giusto ma ,la UEFA e la Fifa per soddisfare i desideri di qualche federazione e per soldi,ha… - GiuseppeS22 : #Klopp ha ragione, e ci va anche piano: il mondiale #Qatar2022 è tutto sbagliato, dall'inizio (con i sospetti di co… - sportmediaset : Calendario stravolto, Klopp contro Fifa e Mondiale: 'Sanno tutti che è ingiusto' #klopp #mondiali #calendario - veniovanni : RT @napolista: Klopp: «Il Mondiale arriva nel momento sbagliato, crea disparità. Fifa e Uefa tutelino i giocatori» Il tecnico del Liverpoo… -

...Mondiale arriva nel momento sbagliato e per le ragioni sbagliate" ha detto Jurgen. Le ragioni le conosciamo tutte e da tempo, sono politiche e economiche - non a caso il presidente della...... contro il Fulham , Jurgennon nasconde tutto il suo malcontento per l'appuntamento fra ... Dovremmo parlarne in modo appropriatio e dire a, Uefa, Premier League, FA 'basta, iniziamo a ...« Questo Mondiale arriva nel momento sbagliato e per le ragioni sbagliate» ha detto Jurgen Klopp. Le ragioni le conosciamo tutte e da tempo, sono politiche e economiche - non a caso il presidente dell ...In oltre un secolo di calcio in Europa, mai c'era stata una stagione come quella che sta per iniziare. La decisione della Fifa di far disputare la Coppa del ...