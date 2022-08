Kjaer | «Ho vissuto da eremita per mesi | ora voglio giocare il derby»

(Di sabato 6 agosto 2022) Il difensore danese del Milan Simonha concesso una lunga intervista ripercorrendo la drammatica fase dell’infortunio Simonsulle pagine di Sportweek ha ripercorso l’ultima stagione tra infortuni e Scudetto, auspicando di vivere un campionato da protagonista. Le sue parole: INFORTUNIO – «Non avevo mai sofferto un infortunio tanto grave e per la prima volta nella mia carriera dovevo affrontare un periodo in cui avrei lavorato da solo, lontano dal resto del gruppo. Mia madre mi disse: fai finta di essere un, uno di quelli che vivono nella foresta, separati da tutto e tutti. Io mi sentivo proprio così. Sì, la società mi stava vicino, i compagni mi scrivevano incoraggiandomi, ma alla fine ero io a dovermi alzare alle 8 del mattino tutti i giorni per lavorare fino alle 8 di sera: terapia, rieducazione, da solo ...

In seguito parla dei suoi compagni di squadra: 'Spero che Daniel Maldini possa dimostrare allo Spezia ciò che vale, mi sembrava maturato e più pronto. Leao e Tonali voglio vederli quest'anno: ...'