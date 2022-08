globalistIT : - ProgettoLepanto : RT @ProgettoLepanto: ??#AmnestyInternational ha svelato le bugie del presidente #Zelensky e dei media occidentali circa i crimini di guerra… - Walter80354487 : RT @ProgettoLepanto: ??#AmnestyInternational ha svelato le bugie del presidente #Zelensky e dei media occidentali circa i crimini di guerra… - supportingassad : RT @ProgettoLepanto: ??#AmnestyInternational ha svelato le bugie del presidente #Zelensky e dei media occidentali circa i crimini di guerra… - ProgettoLepanto : ??#AmnestyInternational ha svelato le bugie del presidente #Zelensky e dei media occidentali circa i crimini di guer… -

Stime di parte e quindi probabilmente gonfiate.41.900 soldati russi sono stati uccisi in Ucraina dall'inizio dell'invasione, secondo l' esercito di. Nel suo aggiornamento sulle perdite subite finora da Mosca, l'esercito ucraino indica ......stanno quasi certamente raggruppandosi nel sud dell'Ucraina in attesa di una controffensiva di... conclude il rapporto, in cui i combattimenti più pesanti interesseranno un fronte di350 km, ... Kiev: “Circa 41.900 soldati russi sono stati uccisi in Ucraina dall’inizio dell’invasione” Nel suo aggiornamento sulle perdite subite finora da Mosca, l'esercito ucraino indica che si registrano anche 223 caccia, 191 elicotteri e 744 droni abbattuti ...Continuano i bombardamenti in Ucraina nella zona di Mykolaiv. Le forze russe hanno attaccato un’azienda agricola nel distretto di Novomykolaivskyi della regione di Zaporizhzhia, nell’Ucraina meridiona ...