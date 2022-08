Juventus | Gazzetta | “La gioventù bianconera per sostituire Pogba”

(Di sabato 6 agosto 2022)- Come riporta la, la squadrasta cercando la vera pedina per far fronte alla mancanza di. “Doppio piano Max contro l’Under 23 è partito con lo stesso centrocampo di Real-Juve, ovvero Locatelli in cabina di regia, Zakaria a destra e Fagioli mezzala sinistra, sulle zolle che avrebbe dovuto calpestare. Potrebbe essere questo l’assetto della mediana anti Sassuolo, con il ragazzo cresciuto nelle giovanili bianconere che nella scorsa stagione ha messo insieme 33 presenze (e 3 gol) in Serie B in vantaggio sull’omonimo compagno di squadra e di reparto. Il piano B, provato a fine primo tempo (in previsione dell’abituale invasione di campo dei tifosi a inizio ripresa, puntualmente arrivata) prevede Rovella play con Locatelli spostato a ...

GiovaAlbanese : #Fagioli e la #Juventus a un passo dal prolungamento fino al 2026: ieri incontro proficuo con gli agenti alla Conti… - Gazzetta_it : Chi è Kostic, il piccolo Robben che schiva avversari e riflettori #juve #calciomercato - GiovaAlbanese : Qui #VillarPerosa: i primi tifosi in attesa dell'apertura dei cancelli. #Juventus @Gazzetta_it - Yuro_23 : RT @Gazzetta_it: Alla scoperta di Filip Kostic tutto casa, allenamento, moda e… quella volta su eBay - Gazzetta_it : Alla scoperta di Filip Kostic tutto casa, allenamento, moda e… quella volta su eBay -

La Gazzetta dello Sport

Così la sicura assenza del nuovo numero 10 contro il Sassuolo, quando ladebutterà all'... Nuovo Fantacampionato, il Fanta Ufficiale di, premi per oltre 270.000 ! Sfida i migliori ...Nell'Eintracht titolare Kostic, in trattativa con la. Emozioni anche nell'intervallo quando una decina di ultras del Francoforte hanno invaso il recinto di gioco entrando in contatto con gli ... Una Juve per giovani: Fagioli-Rovella la doppia via di Allegri per sostituire Pogba Arrigo Sacchi su Gazzetta: "La Juve, che l’anno scorso aveva perso un po’ di motivazioni, penso che tornerà ad alzare la voce. E poi attenzione alla Roma: Mourinho è un allenatore di grande esperienza ...Calciomercato Juve, summit in programma per il possibile acquisto bianconero. Tutti i dettagli sui prossimi impegni in agenda ...