Juventus, Di Marzio: "In chiusura la trattativa per Kostic" (Di sabato 6 agosto 2022) Juventus Kostic- La Juventus continua la sua preparazione alla Continassa in vista dei prossimi impegni stagionali. I Bianconeri oggi hanno svolto lavoro di scarico in piscina e poi partitella a campo ridotto. La Juventus è attivissima sul mercato in entrata, seguendo i vari profili per l'attacco e per la difesa. Invece in uscita, si prova a piazzare Arthur al Valencia per poi acquistare Paredes dal Psg. Nelle ultime ore, però, si è scaldata ulteriormente la pista che porterà Kostic alla coorte di Allegri. Ieri mattina il responsabile dell'area sportiva bianconera, Federico Cherubini, ha rifatto il punto con Alessandro Lucci, il rappresentante del giocatore, nonché intermediario di quest'operazione. Del resto, è stato lui nei giorni scorsi a recapitare ai dirigenti tedeschi la proposta del West Ham da ...

