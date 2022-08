Juventus Atletico Madrid si giocherà alla Continassa | i dettagli

juventusfc : Cancellata l'amichevole Juventus-Atletico Madrid - SkySport : ULTIM'ORA JUVENTUS CONFERMATA L'AMICHEVOLE CONTRO L'ATLETICO MADRID: si giocherà domani alle 18:00 alla Continassa.… - DiMarzio : La @juventusfc ha annunciato l'annullamento dell'amichevole contro l'@Atleti - askanews_ita : #Juventus-#Atletico #Madrid si giocherà domani alla #Continassa #Calcio #MO - dampiero10 : RT @LeonettiFrank: Cancellata, per motivi di sicurezza, l'amichevole prevista per domani sera a Tel Aviv tra Juventus e Atletico Madrid -

Madrid si giocherà . Non a Tel Aviv, com'era in programma, ma alla Continassa . Il match è stato fissato per domani, domenica 7 agosto . Fischio di inizio alle ore 18 . La partita, ...Madrid si gioca, ma alla Continassa alle 18. Dopo l'annullamento della gara in Israele è stata trovata una nuova soluzione: come ufficializzato dal club torinese, bianconeri e ...La nota del club bianconero. "In ragione degli ultimi sviluppi, l'amichevole tra Atletico Madrid e Juventus, in programma in Israele è stata cancellata", comunica la Juve sul proprio sito web, a confe ...La gara si sarebbe dovuta disputare inizialmente a Tel Aviv TORINO (ITALPRESS) - L'amichevole tra Juventus e Atletico Madrid alla fine si ...