Juventus-Atletico Madrid a rischio annullamento: il motivo (Di sabato 6 agosto 2022) La Juventus lavora senza sosta in vista dell'inizio del campionato di Serie A, la squadra di Massimiliano Allegri è una delle candidate alla vittoria del massimo torneo italiano. La dirigenza è stata protagonista di un mercato di alto livello: sono arrivati calciatori del calibro di Pogba, Di Maria e Bremer, l'intenzione del club bianconero è chiudere altri due innesti: i nomi sono Kostic per l'attacco e Paredes del Psg. L'ultima amichevole pre-campionato della Juventus è a serio rischio sospensione. Secondo voci dalla Spagna che citano fonti di stampa israeliana, la gara contro l'Atletico Madrid potrebbe non disputarsi. Nelle scorse ore, infatti, una serie di missili sparati dall'esercito israeliano ha causato almeno 8 vittime e 44 feriti. Il luogo della partita è il Bloomfield Stadium di Tel Aviv, ...

