Juve, Pogba vede il ritorno, ma c’è la paura di una ricaduta (Di sabato 6 agosto 2022) Paul Pogba dovrebbe tornare a disposizione della Juve per inizio settembre, ma il timore di una ricaduta è dietro l’angolo Iniziata la terapia conservativa per Paul Pogba che, racconta Tuttosport, ha iniziato a sentire sempre meno dolore al menisco, infortunatosi in occasione della tournée negli USA. Il francese vede già il rientro in campo, attualmente fissato per l’11 settembre con la Salernitana. -35 giorni, se tutto procederà come nei piani, al secondo esordio del Polpo in Serie A. Ma la Juve continua ad avere una grande paura. Se le condizioni del centrocampista peggiorassero, infatti, a quel punto l’operazione sarebbe inevitabile e i tempi di recupero si allungherebbero, mettendo a rischio anche la sua presenza al Mondiale. L'articolo proviene da Calcio ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 6 agosto 2022) Pauldovrebbe tornare a disposizione dellaper inizio settembre, ma il timore di unaè dietro l’angolo Iniziata la terapia conservativa per Paulche, racconta Tuttosport, ha iniziato a sentire sempre meno dolore al menisco, infortunatosi in occasione della tournée negli USA. Il francesegià il rientro in campo, attualmente fissato per l’11 settembre con la Salernitana. -35 giorni, se tutto procederà come nei piani, al secondo esordio del Polpo in Serie A. Ma lacontinua ad avere una grande. Se le condizioni del centrocampista peggiorassero, infatti, a quel punto l’operazione sarebbe inevitabile e i tempi di recupero si allungherebbero, mettendo a rischio anche la sua presenza al Mondiale. L'articolo proviene da Calcio ...

