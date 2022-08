Israele, oltre 200 razzi lanciati da Gaza in meno di 24 ore (Di sabato 6 agosto 2022) Sono oltre 200 i razzi della Jihad islamica lanciati da Gaza contro Israele in poco meno di 24 ore di conflitto. Di questi - secondo alcune stime citate dai media - circa 130 hanno varcato il confine ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 6 agosto 2022) Sono200 idella Jihad islamicadacontroin pocodi 24 ore di conflitto. Di questi - secondo alcune stime citate dai media - circa 130 hanno varcato il confine ...

rubio_chef : Vorrei ricordarvi che Carletto oltre ad aver studiato (male) sul bignami, era con tutto @pdnetwork a sbandierare il… - romi_andrio : RT @tvsvizzera: #notiziedalmondo Da Gaza sono stati lanciati verso Israele oltre 160 razzi. Di essi 130 hanno varcato il confine. Nelle ste… - LIngles_ : RT @EnnioRemondino: Israele ancora in guerra in campagna elettorale. Decine di palestinesi uccisi, tra cui una bambina di 5 anni, oltre a u… - DAmboldi : RT @EnnioRemondino: Israele ancora in guerra in campagna elettorale. Decine di palestinesi uccisi, tra cui una bambina di 5 anni, oltre a u… - EnnioRemondino : Israele ancora in guerra in campagna elettorale. Decine di palestinesi uccisi, tra cui una bambina di 5 anni, oltre… -