Inter, un big salta il Villareal per infortunio: le condizioni (Di sabato 6 agosto 2022) L'Inter di Simone Inzaghi non partirà al completo da Malpensa per l'amichevole contro il Villareal a Pescara. L'allenatore nerazzurro non potrà provare l'undici, che vorrebbe schierare sabato a Lecce. Un calciatore ha subito un infortunio ieri mattina in allenamento, come riporta il Corriere dello Sport. Si tratta del regista nerazzurro: Marcelo Brozovic. Il croato ha accusato un fastidio muscolare al polpaccio e come riportato da Marco Barzaghi, rimarrà a Milano. Marcelo Brozovic Inter Lo staff medico dell'Inter e Inzaghi hanno scelto la via della precauzione: non si tratta di un infortunio grave, ma la Serie A inizia tra una settimana e l'Inter ha bisogno del suo regista. Nel frattempo, stasera allo stadio Adriatico sarà il turno di Asllani davanti alla ...

