internewsit : Coppa Italia, oggi altri quattro 32esimi: possibile esordio di due prestiti Inter - - sportli26181512 : Inter, le quattro risposte che Inzaghi cerca contro il Villarreal: Inter, le quattro risposte che Inzaghi cerca con… - Gazzetta_it : #Inter, le quattro risposte che #Inzaghi cerca contro il #Villarreal - fedeinter88 : @Erfaina1988 A damia' deciditi, quattro ore fa era inter, ora Atalanta..... domattina Sassuolo? - marblackbluety : non vedo l'ora di rivedere l'Inter, poi mi ricordo che il lecce ce ne farà quattro e mi passa -

Il calendario nerazzurro segna la fine delle grandi manovre estive, conincognite ancora da decifrare per Simone Inzaghi. Il test di Pescara contro il Villarreal, ultimo impegno amichevole prima dell'esordio in campionato il prossimo 13 agosto contro il Lecce, ...... a giudicare dall'aria che tira fra gli addetti ai lavori, Milan,, Roma, Juve e Lazio sono indiziate di essere le cinque squadre in lizza per i primiposti. E il Napoli Dove può ...La formazione nerazzurra ha aggiunto nuove opzioni offensive: una squadra a trazione offensiva per tornare a vincere ...Nei giorni scorsi, il Chelsea ha offerto circa otto milioni di euro per il gioiello della Primavera nerazzurra, una cifra che fin qui non ha fatto vacillare il club. È chiaro che gli 8 milioni di euro ...