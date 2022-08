Incredibile beffa per Galtier | salta l’accordo con il Psg? Cosa è successo

Leggi su rompipallone

(Di sabato 6 agosto 2022) Oggi alle ore 21 inizierà ufficialmente l’avventura disulla panchina del Paris Saint Germain. La prima partita di Ligue 1 prevede la sfida contro il Clermont. Già prima di iniziare, però, non mancano i problemi all’allenatore francese. Infatti, secondo quanto riportato dall‘Equipe, la federazione calcistica francese non avrebbe approvato il contratto biennale del tecnico a causa di alcune mancanze nella “formazione”. Christophenon ha svolto un aggiornamento delle conoscenze del suo tesserino di allenatore UEFA PRO come stabilito dal regolamento. Infatti, secondo il regolamento federativo, ogni allenatore deve ottenere una “riqualificazione” ogni tre anni, superando l’esame che dà il Professional Football Coaching Certificate. L’Equipe sottolinea che la relazione tra ...