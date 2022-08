Incendio al Nalu Pokè di Ostia | Falconi | “Vile attacco intimidatorio verso i giovani imprenditori del territorio”

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 6 agosto 2022)– Ieri, intorno alle 5 di mattina il localediha preso fuoco (leggi qui), le cause sono ancora da accertare ma sembrerebbe si tratti di uni proprietari del locale, 4di. “Esprimo piena solidarietà e rammarico a nome del Municipio X per quanto accaduto al loro locale. Ci attiveremo nei prossimi giorni per aiutare iproprietari e dipendenti del locale a sostenere questo difficile momento. A livello amministrativo faremo tutto quanto in nostro potere per consentire la riapertura il prima possibile, garantendo loro anche agevolazioni sulle imposte locali”, il commento del presidente del X Municipio Mario ...