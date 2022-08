In Valdaora la furia del torrente travolge il ponte | le immagini sono spaventose | VIDEO

(Di sabato 6 agosto 2022) Frane, fango e strade chiuse. È ciò che sta accadendo in Alto Adige per i forti temporali che hanno causato problemi alla viabilità. Le alluvioni lampo hanno devastato ampie zone della Regione, tra le quali anche, un comune italiano di tremila abitanti della provincia autonoma di Bolzano. Ledelche spazza via ilinSu una pagina Facebook “Girovagando in Montagna in Trentino” viene pubblicato uncon: l’acqua avanza conportandosi dietro fango e detriti. “Ladelilcome un ariete”, viene scritto nella descrizione del post Facebook.state molte ...

