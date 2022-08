Il Venezia comunica 13 positivi al covid e domani c’è la Coppa Italia (Di sabato 6 agosto 2022) Il club del Venezia ha comunicato di aver riscontrato 13 positività al covid tra i tesserati “In data odierna il Venezia FC comunica che 13 tesserati del club sono risultati positivi al covid-19. Informate le autorità sanitarie competenti, i tesserati sono stati prontamente posti in isolamento nellâ??osservanza delle procedure previste dal protocollo sanitario”. La notizia dei 13 casi di positività al covid arriva alla vigilia della sfida valida per i 32esimi di finale di Coppa Italia in programma domenica al Penzo contro l’Ascoli. La squadra allenata da Ivan Javorcic inoltre si stava preparando per l’esordio nel campionato di Serie B: una “prima” di prestigio contro il Genoa, altra ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 6 agosto 2022) Il club delhato di aver riscontrato 13tà altra i tesserati “In data odierna ilFCche 13 tesserati del club sono risultatial-19. Informate le autorità sanitarie competenti, i tesserati sono stati prontamente posti in isolamento nellâ??osservanza delle procedure previste dal protocollo sanitario”. La notizia dei 13 casi dità alarriva alla vigilia della sfida valida per i 32esimi di finale diin programma domenica al Penzo contro l’Ascoli. La squadra allenata da Ivan Javorcic inoltre si stava preparando per l’esordio nel campionato di Serie B: una “prima” di prestigio contro il Genoa, altra ...

