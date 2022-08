Il “super prof” della discordia: il mondo della scuola infuriato con il governo (Di sabato 6 agosto 2022) Sbuca dal cilindro la figura del «docente esperto» a scuola. Guadagnerà 5.650 euro in più all'anno rispetto ai suoi colleghi (che si traducono in circa 400 euro mensili lordi addizionali in busta paga) sotto forma di «assegno annuale ad personam». della novità, che dà seguito a quanto previsto dalla legge 76/22 sulla formazione dei docenti, contenuta nel Dl Aiuti bis (che per la scuola prevede una revisione delle norme sulla formazione continua degli insegnanti appena introdotte con la riforma legata al Pnrr), varato ieri dall'esecutivo, ne beneficeranno 8mila insegnanti uno per istituto - selezionati tra i docenti di ruolo «che abbiano conseguito una valutazione positiva nel superamento di tre percorsi formativi consecutivi e non sovrapponibili». Sulle mansioni non cambierà nulla. Perché il «docente ... Leggi su iltempo (Di sabato 6 agosto 2022) Sbuca dal cilindro la figura del «docente esperto» a. Guadagnerà 5.650 euro in più all'anno rispetto ai suoi colleghi (che si traducono in circa 400 euro mensili lordi addizionali in busta paga) sotto forma di «assegno annuale ad personam».novità, che dà seguito a quanto previsto dalla legge 76/22 sulla formazione dei docenti, contenuta nel Dl Aiuti bis (che per laprevede una revisione delle norme sulla formazione continua degli insegnanti appena introdotte con la riforma legata al Pnrr), varato ieri dall'esecutivo, ne beneficeranno 8mila insegnanti uno per istituto - selezionati tra i docenti di ruolo «che abbiano conseguito una valutazione positiva nelamento di tre percorsi formativi consecutivi e non sovrapponibili». Sulle mansioni non cambierà nulla. Perché il «docente ...

