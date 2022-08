(Di sabato 6 agosto 2022) ILDIcon Bud Spencer, Philippe Leroy, Marc Porel. Regia di Pasquale Festa Campanile. Produzione Italia 1976. Durata: 1 ora e 47 minuti LA TRAMA La disfida di Barletta, gran finale di tutte le storie e i film su Ettore Fieramosca, viene riproposta in chiave di divertimento alla. In Puglia nel 1503 si danno battaglia gli eserciti francese e spagnolo. Alcuni soldati italiani, che combattono per gli spagnoli, tra cui il leggendario Ettore Fieramosca, si risentono quando un capitano francese parla male degli italiani, da lui ritenuti tutti cialtroni e vigliacchi. Dal risentimento a una sfida. Tredici contro tredici. Guidati dal formidabile Fieramosca vinceranno gli italiani. PERCHÈ VEDERLO perchè è francamente divertente, nella sua manipolazione della storia come farsa ...

top10libri_it : Tra i più venduti nelle ultime 24H!! #5: L'elbano errante. Vita, imprese e amori di un soldato di ventura e del su… - Nichola12942271 : @EnricoLetta Torna in francia ,soldato di Ventura -

Liberoquotidiano.it

La distruzione dopo l'atomica: gli scatti del fotografo americano Joe O'Donnell ,e ... ministri, attori e musicisti sulla 'La Terrazza della Dolce Vita' di SimonaArticolo Uno Rimini: '...... la serata ha temporaneamente concluso le attività avviate a metà dicembre col patrocinio della gestione commissariale nel Comune di Barletta per il 45°anniversario del film "Ildi" (... "Il soldato di ventura": arriva l'armata Brancaleone A distanza di sei anni dalla sua scomparsa il ricordo e l'apprezzamento per Carlo Pedersoli, in arte Bud Spencer restano sempre vividi nel pubblico. Poi ci sono ricorrenze a lui legate che non possono ...L'appuntamento prosegue e conclude le attività avviate a metà dicembre col patrocinio della gestione commissariale nel Comune di Barletta per il 45° del film "Il soldato di ventura" (1976, regia di ...