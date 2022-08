Il piano elettorale del centrodestra: i 15 punti per cambiare l'Italia (Di sabato 6 agosto 2022) La fucina del programma di centrodestra continua a lavorare e, in attesa del nuovo «tavolo» previsto per il 9 agosto (la consegna definitiva delle proposte avverrà il 14) prende forma un documento preliminare, una bozza di 15 punti «Italia Domani». Visione di centrodestra classico e qualche aggiornamento calibrato sui tempi. EUROPEISTI E FILOATLANTICI, NO EQUIVOCI - Si parte dalla priorità assegnata all'inquadramento valoriale in politica estera. Al primo punto si ribadisce nero su bianco il pieno aggancio atlantico, con il rispetto degli impegni assunti in sede Nato, anche per ciò che riguarda gli stanziamenti sulla Difesa. Inoltre, ribadito il pieno sostegno all'Ucraina, oltre alla promozione delle identità storiche e culturali giudaico cristiane. Titolo del segmento: «più Italia in Europa, più ... Leggi su iltempo (Di sabato 6 agosto 2022) La fucina del programma dicontinua a lavorare e, in attesa del nuovo «tavolo» previsto per il 9 agosto (la consegna definitiva delle proposte avverrà il 14) prende forma un documento preliminare, una bozza di 15Domani». Visione diclassico e qualche aggiornamento calibrato sui tempi. EUROPEISTI E FILOATLANTICI, NO EQUIVOCI - Si parte dalla priorità assegnata all'inquadramento valoriale in politica estera. Al primo punto si ribadisce nero su bianco il pieno aggancio atlantico, con il rispetto degli impegni assunti in sede Nato, anche per ciò che riguarda gli stanziamenti sulla Difesa. Inoltre, ribadito il pieno sostegno all'Ucraina, oltre alla promozione delle identità storiche e culturali giudaico cristiane. Titolo del segmento: «piùin Europa, più ...

