Il piano di Berlusconi per il voto: cosa farà Marta Fascina, gira una voce... (Di sabato 6 agosto 2022) Mentre la data del voto di avvicina, i partiti cominciano a lavorare alle liste. Alcuni nomi sono letteralmente "blindati" e molto probabilmente entreranno in parlamento. Non dovrebbero esserci difficoltà, sondaggi alla mano, in Forza Italia per Martina Fascina, la compagna di Silvio Berlusconi. Questa volta, secondo quanto riporta il Corriere, dovrebbe candidarsi in Brianza, dove recentemente ha preso residenza. Stesso discorso per Licia Ronzulli vicinissima al Cavaliere. Posti sicuri anche per Alessandro Cattaneo e Matteo Perego. Per quanto riguarda Fratelli d'Italia, tra i sicuri spuntano i nomi di Giovanni Donzelli ed Edmondo Cirielli. Dovrebbe avere anche un seggio sicuro il calabrese Denis Nesci. Raffaele Fitto invece dovrebbe mantenere il suo posto a Bruxelles come punto di riferimento del partito in Europa. La truppa ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 6 agosto 2022) Mentre la data deldi avvicina, i partiti cominciano a lavorare alle liste. Alcuni nomi sono letteralmente "blindati" e molto probabilmente entreranno in parlamento. Non dovrebbero esserci difficoltà, sondaggi alla mano, in Forza Italia per Martina, la compagna di Silvio. Questa volta, secondo quanto riporta il Corriere, dovrebbe candidarsi in Brianza, dove recentemente ha preso residenza. Stesso discorso per Licia Ronzulli vicinissima al Cavaliere. Posti sicuri anche per Alessandro Cattaneo e Matteo Perego. Per quanto riguarda Fratelli d'Italia, tra i sicuri spuntano i nomi di Giovanni Donzelli ed Edmondo Cirielli. Dovrebbe avere anche un seggio sicuro il calabrese Denis Nesci. Raffaele Fitto invece dovrebbe mantenere il suo posto a Bruxelles come punto di riferimento del partito in Europa. La truppa ...

CarloCalenda : Chieda ai suoi amici imprenditori chi ha fatto più per l’economia. Da industria 4.0 al taglio dell’IRAP e dell’Ires… - pdnetwork : Con che coraggio Berlusconi parla di PNRR? Alleato di Meloni e Salvini che quel Piano non lo hanno votato, ha fatt… - silvano73068906 : RT @confundustria: #Berlusconi 'il Piano Marshall l'ho voluto io' - tralepagine : RT @etventadv: « Costringere » non lo escludono a priori, scrivono nel programma che é il loro piano B, nel caso non riuscissero a convince… - giancagizz : RT @confundustria: #Berlusconi 'il Piano Marshall l'ho voluto io' -