Il piano B di Letta è il Pd da solo alle elezioni: «Calenda come Renzi, vuole far saltare tutto?» (Di sabato 6 agosto 2022) Ufficialmente il Partito Democratico di Enrico Letta è al lavoro per trovare un accordo che tenga insieme Carlo Calenda e Nicola Fratoianni. Intanto però il segretario prepara un piano B. Perché non vuole perdere le elezioni “a tavolino”. E perché il “tutti contro tutti” che si è scatenato tra Bonelli e Di Maio da una parte e il leader di Azione dall’altra rischia di essere respingente per gli elettori. E così, mentre oggi si prepara l’ennesimo incontro «decisivo» e auspica un’intesa in 24 ore, nel frattempo Letta pensa a un accordo minimo con la lista dei Democratici e Progressisti. Perché, è il ragionamento, è meglio puntare al 30% dei voti in una corsa solitaria e identitaria che finire per fare lo stesso risultato portandosi dietro una coalizione litigiosa. Nella quale l’ex ... Leggi su open.online (Di sabato 6 agosto 2022) Ufficialmente il Partito Democratico di Enricoè al lavoro per trovare un accordo che tenga insieme Carloe Nicola Fratoianni. Intanto però il segretario prepara unB. Perché nonperdere le“a tavolino”. E perché il “tutti contro tutti” che si è scatenato tra Bonelli e Di Maio da una parte e il leader di Azione dall’altra rischia di essere respingente per gli elettori. E così, mentre oggi si prepara l’ennesimo incontro «decisivo» e auspica un’intesa in 24 ore, nel frattempopensa a un accordo minimo con la lista dei Democratici e Progressisti. Perché, è il ragionamento, è meglio puntare al 30% dei voti in una corsa solitaria e identitaria che finire per fare lo stesso risultato portandosi dietro una coalizione litigiosa. Nella quale l’ex ...

gabrieligm : Per giustificare la candidatura di Di Maio nella lista PD, Letta parla di diritto di tribuna, lo stesso che era sta… - LaVeritaWeb : Enrico Letta, che si era candidato proprio a Siena, evita il dossier. Matteo Salvini: «Il piano è un’ulteriore mazz… - Open_gol : Il segretario Pd auspica un’intesa in 24 ore. Altrimenti è pronto alla corsa solitaria - crlggg : Il piano B di Letta: 'Se salta l’accordo andiamo al voto da soli' - gervasoni1968 : Sarebbe la soluzione più dignitosa, soprattutto per loro. Il piano B di Letta: 'Se salta l’accordo andiamo al voto… -