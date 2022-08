Il mistero della turbina. Così la Russia tiene in scacco l’Ue (Di sabato 6 agosto 2022) Il gas naturale è indispensabile per far muovere l’economia europea e in particolare quella del gigante tedesco. Purtroppo le maggiori forniture di questa importante fonte di energia arrivano principalmente dalla Russia. A causa dell’attacco russo e della guerra all’Ucraina, come noto, l’Europa ha stabilito varie sanzioni economiche contro Mosca, per fiaccarne l’economia. Putin però sa che, grazie alle imprescindibili quantità di gas di cui la Germania e l’Europa hanno bisogno, può tenere in scacco tutto il Continente chiudendo i rubinetti delle sue pipelines a piacimento e andando a trovare acquirenti piu’ amichevoli in Asia se necessario. Secondo il Corriere della Sera, il Cremlino mira addirittura all’apertura del gasdotto Nord Stream 2, la nuova conduttura che era stata oggetto della piu’ eclatante ... Leggi su nicolaporro (Di sabato 6 agosto 2022) Il gas naturale è indispensabile per far muovere l’economia europea e in particolare quella del gigante tedesco. Purtroppo le maggiori forniture di questa importante fonte di energia arrivano principalmente dalla. A causa dell’attacco russo eguerra all’Ucraina, come noto, l’Europa ha stabilito varie sanzioni economiche contro Mosca, per fiaccarne l’economia. Putin però sa che, grazie alle imprescindibili quantità di gas di cui la Germania e l’Europa hanno bisogno, può tenere intutto il Continente chiudendo i rubinetti delle sue pipelines a piacimento e andando a trovare acquirenti piu’ amichevoli in Asia se necessario. Secondo il CorriereSera, il Cremlino mira addirittura all’apertura del gasdotto Nord Stream 2, la nuova conduttura che era stata oggettopiu’ eclatante ...

