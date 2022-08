Il mistero dei cartelloni gialli e blu che invadono la città: cosa c'è dietro? | Guarda (Di sabato 6 agosto 2022) Quando si è in campagna elettorale, agli occhi più attenti non sfuggono neppure i minimi dettagli. Ammesso e non concesso che con la campagna elettorale, questi dettagli, c'entrino qualcosa. Il punto è che in queste ore, in giro per Milano, hanno iniziato a fare capolino dei cartelloni, sui quali dominano giallo e blu. Ovvero i colori dell'Ucraina invasa dalla Russia di Vladimir Putin. Sui cartelloni - degli stendardi appesi ai pali del capoluogo meneghino, campeggia la scritta "Credo". Nessuna informazione, niente simboli. E i cittadini si interrogano: di cosa si tratta? Gli stessi cartelloni sono stati avvistati su dei camion-vela che marciano per la città. E poiché siamo in piena bagarre elettorale, ci si chiede se quei cartelloni gialloblu abbiano un ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 6 agosto 2022) Quando si è in campagna elettorale, agli occhi più attenti non sfuggono neppure i minimi dettagli. Ammesso e non concesso che con la campagna elettorale, questi dettagli, c'entrino qual. Il punto è che in queste ore, in giro per Milano, hanno iniziato a fare capolino dei, sui quali dominano giallo e blu. Ovvero i colori dell'Ucraina invasa dalla Russia di Vladimir Putin. Sui- degli stendardi appesi ai pali del capoluogo meneghino, campeggia la scritta "Credo". Nessuna informazione, niente simboli. E i cittadini si interrogano: disi tratta? Gli stessisono stati avvistati su dei camion-vela che marciano per la. E poiché siamo in piena bagarre elettorale, ci si chiede se queigialloblu abbiano un ...

