Il Jova furioso ' Nei tour mai lavoro nero Econazisti contro di me' - Cronaca - quotidiano net

QUOTIDIANO NAZIONALE

"IlBeach non è un progetto greenwash, parola che mi fa cagare " specifica ", così come mi fa schifo chi la pronuncia, perché è una parola finta, è un hashtag e gli hashtag sapete dove dovete ..."IlBeach non è un progetto greenwash, parola che mi fa cagare " specifica ", così come mi fa schifo chi la pronuncia, perché è una parola finta, è un hashtag e gli hashtag sapete dove dovete ... Il Jova furioso "Nei tour mai lavoro nero Econazisti contro di me" Il cantante si sfoga: "Inadempienze formali sanate in 24 ore, ma c’è chi specula". E attacca chi lo critica sulle location: "Dopo le esibizioni, spiagge più pulite" ...borse di studio e programmi per la scuola), gli ambientalisti sono furiosi. Gli ambientalisti locali hanno chiesto di spostare il concerto, mentre Legambiente ha posto l’attenzione sulle spiagge. “Il ...