Il famoso attore stroncato dalla malattia | Abbandonato da tutti e costretto a lasciare le scene (Di sabato 6 agosto 2022) Il famoso attore ha sconvolto tutti con la sua richiesta d’aiuto. costretto a ritirarsi dalle scene è rimasto un uomo solo, vulnerabile e fragile di fronte ad una malattia così grave. attore (foto web)Lorenzo Crespi, all’anagrafe Vincenzo Leopizzi, è stato uno degli attori di fiction più famosi. Purtroppo, quando la malattia è entrata nella sua vita, per lui è stato un trauma. L’attore siciliano sta attraversando un momento davvero difficile. Lorenzo Crespi è in difficoltà: Purtroppo l’ attore sta combattendo una terribile malattia e questo lo ha portato a vivere un periodo molto triste e preoccupante. E’ stato lui stesso a parlarne attraverso un post su Instagram in cui ha fatto ... Leggi su topicnews (Di sabato 6 agosto 2022) Ilha sconvoltocon la sua richiesta d’aiuto.a ritirarsi dalleè rimasto un uomo solo, vulnerabile e fragile di fronte ad unacosì grave.(foto web)Lorenzo Crespi, all’anagrafe Vincenzo Leopizzi, è stato uno degli attori di fiction più famosi. Purtroppo, quando laè entrata nella sua vita, per lui è stato un trauma. L’siciliano sta attraversando un momento davvero difficile. Lorenzo Crespi è in difficoltà: Purtroppo l’sta combattendo una terribilee questo lo ha portato a vivere un periodo molto triste e preoccupante. E’ stato lui stesso a parlarne attraverso un post su Instagram in cui ha fatto ...

scolari_carlo : @lefrasidiosho Maicol pedee , famoso attore ?? - CamoteLia : @arcoiris2103 @1paraisonatural @awonderfulday21 1) Italia non guadagna a serata Esempio discoteca o presentatore o… - hxathawaxy : @_hollandscurls fallon è a pranzo con suo padre, che è un famoso attore, e lei gli sta rivelando che vuole trasferirsi a new york - Meira85253235 : Anthony Hopkins. Io non me lo ero perso e dato che nutrivo molta stima per l'attore e la persona, sono rimasta molt… - Tondelaia1989 : @Dzweighty Sei attore famoso ?? -