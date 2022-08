Il culto del vincolo esterno è la religione laica di un’élite che odia l’Italia (Di sabato 6 agosto 2022) Tra le tante religioni non riconosciute dallo Stato italiano, ve n’è una che ha scalzato ormai il cattolicesimo dal credo dominante, arrivando a coinvolgere alla stessa maniera credenti e atei: il culto del vincolo esterno. Questo articolo è stato pubblicato sul Primato Nazionale di agosto 2022 Che l’Italia fosse una nazione priva di reale sovranità ne eravamo già ampiamente consapevoli, tuttavia la situazione è persino più grave di quanto sembri. Il cosiddetto «pilota automatico», ovvero l’insieme di trattati e vincoli che impediscono a chiunque governi lo Stivale di scegliere liberamente una linea politica o economica autonoma (a patto di non voler mettere in discussione tali catene), è rafforzato non tanto dall’esterno, quanto dall’interno. La convinzione, fortissima e a tratti patologica, che ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 6 agosto 2022) Tra le tante religioni non riconosciute dallo Stato italiano, ve n’è una che ha scalzato ormai il cattolicesimo dal credo dominante, arrivando a coinvolgere alla stessa maniera credenti e atei: ildel. Questo articolo è stato pubblicato sul Primato Nazionale di agosto 2022 Chefosse una nazione priva di reale sovranità ne eravamo già ampiamente consapevoli, tuttavia la situazione è persino più grave di quanto sembri. Il cosiddetto «pilota automatico», ovvero l’insieme di trattati e vincoli che impediscono a chiunque governi lo Stivale di scegliere liberamente una linea politica o economica autonoma (a patto di non voler mettere in discussione tali catene), è rafforzato non tanto dall’, quanto dall’interno. La convinzione, fortissima e a tratti patologica, che ...

